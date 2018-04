“In seguito alla mia elezione come deputato, venerdì ho rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere regionale”.

Lo scrive su Facebook Ugo Cappellacci (Forza Italia) sottolineando che “come presidente prima e come componente dell’assemblea poi, in questi anni ho servito la nostra terra portando avanti le nostre battaglie, molte di queste ora proseguiranno in Parlamento, laddove qualcuno spesso ha opposto un muro ai diritti del popolo sardo”. In particolare, spiega, “continueremo a batterci per liberare l’isola dal sistema Tirrenia, per una vera continuità territoriale, per la zona franca, per la sicurezza, per una terra che non deve diventare il terminale dell’immigrazione”.

“Un ultimo aspetto mi sta a cuore: con le mie dimissioni – annuncia – entrerà in Consiglio regionale un politico di nuova generazione”. Si tratta del 29enne di Fratelli d’Italia, Gianni Lampis, originario di Arbus e già candidato alla Camera nel collegio uninominale di Oristano per il centrodestra.

