E’ oggi la cantante brasiliana più affermata,ha lavorato per tantissimi anni col Maestro Antonio Carlos Jobim, accompagnandolo in tour in ogni angolo del mondo.

Respira musica fin dall’infanzia e collaborerà nel corso degli anni con i maggiori esponenti del repertorio brasiliano: oltre a Jobim anche Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Egberto Gismonti, Maria Bethania, per citarne alcuni. Nella sua carriera da solista ha continuato ad esplorare la musica di Jobim; in particolare con il pianista Ryuichi Sakamoto, con il quale Paula e Jaques mettono in piedi una proficua collaborazione registrando un album di successo intitolato “Casa”.

Con il Cello Samba Trio (in cui spicca la chitarra del virtuoso e raffinato Lula Galvão e la variegata arte percussiva di Rafael Barata) i Morelenbaum potranno trasmettere la giusta intimità di successi come Desafinado, Águas de Março e Samba de Uma Nota Só, e offrire una visione autentica dell’arte della bossa nova e di uno dei compositori più geniali del XX secolo.

Appuntamento quindi al Bflat di via Del Pozzetto 9, il 14 aprile alle 21.

