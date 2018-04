Siria, ecco come caschi bianchi e terroristi fabbricano gli attacchi chimici

Ecco come i terroristi, o ribelli come vengono definiti in occidente, fabbricano le fake news sugli attacchi chimici di Assad in Siria.

Le immagini sono state fatte in un luogo di ritrovo dei combattenti jihadisti in Siria e come si vede è presente in bella mostra la bandiera utilizzata dai movimenti di opposizione armata al governo Assad, armati e finanziati da Usa, Israele e Arabia Saudita.

Come vediamo bambini e “medici” inventano convulsioni, tutto girato per poi mandarlo attraverso l’Osservatorio siriano dei diritti civili ai media occidentali.



