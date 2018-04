Abbanoa informa che mercoledì 11 aprile dalle 8.30 alle 17, sarà interrotta l’erogazione idrica in tutta la zona del quartiere Castello per consentire l’esecuzione dei lavori di collegamento dei nuovi tratti della condotta idrica in via Dei Genovesi incrocio via Santa Croce.

I disservizi dovuti ad eventuali fenomeni di torbidità potrebbero protrarsi nel tardo pomeriggio.

Abbanoa garantirà la presenza del proprio personale in cantiere per ripristinare l’erogazione a lavori conclusi e operare con gli opportuni flussaggi della rete nel più breve tempo possibile.