Un’ispezione sul caso di Vittoria Bogo Deledda, la senatrice 5Stelle al centro di un’inchiesta de Le Iene. A chiederla in un’interrogazione parlamentare ai ministeri del lavoro, della salute e della pubblica amministrazione è il deputato del Pd Michele Anzaldi.

Protagonista dell’interrogazione la senatrice che, prima di essere eletta e in servizio al Comune di Budoni, in provincia di Sassari, come dirigente dei servizi sociali, “avrebbe usufruito di 243 giorni ininterrotti di malattia per via di una sindrome legata a situazione di esaurimento emotivo”.

E, sempre secondo la ricostruzione delle Iene – ricorda il deputato – il periodo di malattia si sarebbe concluso il 2 febbraio e la candidatura al Parlamento risalirebbe al 29 gennaio, “per poi prendere ferie per poter svolgere la campagna elettorale”. Da qui la conclusione di Anzaldi: “Sarebbe opportuno un approfondimento della vicenda”.

Commenti

comments