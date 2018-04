Dopo la rifondazione della band nel 2015, le L7 a fine 2017 hanno pubblicato la loro prima canzone inedita, “Dispatch From Mar-a-Lago”, e ora annunciano un nuovo album: il disco, di cui non si conoscono ancora i dettagli, ma che uscirà nel febbraio 2019.

La storica band tutta al femminile californiana ha intanto annunciato anche le date del suo nuovo tour mondiale che la vedrà suonare al Circolo Magnolia di Segrate (MI) giovedì 28 giugno durante l’evento “Punk In Drublic”, il cui nome deriva proprio dall’omonimo album dei NOFX, pietra miliare del genere di cui sono state vendute più di un milione di copie, è stato lanciato lo scorso autunno negli Stati Uniti dove ha riscosso un incredibile successo

Ecco tutte le dalle tournée delle L7:

April 10: Jersey City, NJ @ White Eagle Hall

April 11: Boston, MA @ Paradise

April 12: New York, NY @ Brooklyn Steel

April 13: Philadelphia, PA @ Trocadero

April 15: Cleveland, OH @ Beachland Ballroom

April 16: Milwaukee, WI @ Eagles Club

April 18: Indianapolis, IN @ Vogue

April 19: Minneapolis, MN @ First Avenue

April 20: Chicago, IL @ Metro

April 21: Detroit, MI @ El Club

A John Waters Birthday w. L7 & John Waters

May 27: Las Vegas, NV @ Punk Rock Bowling & Music Festival

June 9: Leicestershire, UK @ Download Festival UK

June 29-30: Madrid Spain @ Download Madrid

June 13: Paris, France @ La Cigale

June 15: Amsterdam, Netherlands @ Melkweg Amsterdam

June 17: Berlin, Germany @ SO36

June 27: Zürich, Switzerland @ Dynamo Zürich (offiziell)

June 28: Segrate, Italy @ Circolo Magnolia, Punk In Drublic

July 23: Grand Rapids, MI @ Pyramid Scheme

July 24: Detroit, MI @ St. Andrew’s Hall

July 25: Toronto, ON @ The Danforth Music Hall

July 27: Montreal, Quebec @ 77 Festival

October 6: Glasgow, UK @ Garage

December 6: London, UK @ Electric Ballroom

