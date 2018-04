In merito a quanto accaduto nei i locali del laboratorio analisi dell’ospedale Santa Barbara di Iglesias, interessati dal cedimento di una parte di controsoffitto, la direzione della Assl di Carbonia ha precisato che sono in corso gli accertamenti tecnici al fine di definirne le cause e i tempi per il ripristino dei locali.

In via temporanea ed eccezionale, sino al completamento dei lavori – spiegano dall’Ats-Assl Carbonia – al fine di garantire la continuità delle prestazioni, le attività e il personale del laboratorio di Iglesias sono trasferite presso il presidio ospedaliero Sirai di Carbonia.

Commenti

comments