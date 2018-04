Il vertice di maggioranza delle 15 di domani sarà preceduto da un altro tavolo fissato alle 12: una riunione dei capigruppo sulla crisi industriale di Ottana, dopo che la Giunta comunale ha minacciato dimissioni in blocco per la mancanza di risposte da parte della Regione.

All’incontro saranno presenti anche il governatore Francesco Pigliaru, i sindaci della zona, il presidente dell’Anci Emiliano Deiana e l’assessora all’Industria Maria Grazia Piras. Al vertice, come noto, non prenderà parte il Partito dei sardi proprio perché, hanno spiegato in questi giorni i responsabili del partito, “mancano risposte chiare rispetto a temi cruciali come la crisi del lavoro nel centro Sardegna”.

