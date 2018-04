I poliziotti del Siulp Sardegna, nel giorno del 166 anniversario della fondazione della Polizia di Stato, accolgono e rilanciano l’appello dei genitori per salvare la vita ad Alfie Evans, il bambino inglese di 23 mesi ricoverato da 15 mesi in coma in un ospedale di Liverpool, al quale i medici inglesi vogliono staccare la spina alle macchine che lo tengono in vita. L’unica soluzione che i genitori non vogliono e si stanno adoperando per portare Alfie in Italia.

“Alfie Evans e’ anche un nostro figlio. Ha gli stessi diritti di ogni uomo e di ogni donna della terra. Alfie ha gli stessi diritti naturali ed a lui deve essere garantito e tutelato il diritto alla vita e alle cure mediche. Il Siulp Sardegna – dichiara il segreario generale Salvatore Deidda – aderisce alla mobilitazione per il diritto alla vita di Alfie. Mai nessuno puo’ impedire il respiro di un bambino, perche’ e’ anche figlio di tutti noi”.

