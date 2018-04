L’esperienza della scuola popolare di Is Mirrionis negli anni 70 e le esperienze formative nella Marina oggi. Se ne parla domani sera a Cagliari nella sede dell’associazione Alpo con gli autori del libro “Via Is Mirrionis. Lo studio restituito agli esclusi”.

Un incontro naturale tra i protagonisti dell’epoca e i volontari dell’associazione Alleviare La Povertà che dal 2002 svolge attività in paesi del sud del mondo e nel quartiere Marina. Sono previsti gli interventi di Giorgio Seguro e Franco Meloni, curatori del volume, Giuseppe Ennas, dirigente del CPIA di Cagliari. Coordina la prof.ssa Maria Luisa Plaisant dell’Università di Cagliari.

Il libro “Via Is Mirrionis” evidenzia il lavoro culturale, politico e sociale di un gruppo di universitari e docenti di vari istituti superiori di Cagliari negli anni 70. Un lavoro che prosegue oggi in forme diverse nel quartiere Marina, anche nell’associazione Alpo. Da anni infatti la sede di via Principe Amedeo 22a ospita iniziative sociali per favorire la formazione dei cittadini di paesi extracomunitari e l’interazione con la città, rivolgendosi principalmente alle donne. L’associazione opera anche in Marocco, Tunisia, Kosovo e Repubblica Democratica del Congo.

Appuntamento domani, giovedì 12 aprile, alle 18:00 nella sede dell’associazione in via Principe Amedeo 22a a Cagliari.

