Alcuni aerei militari americani sono partiti dalla base di Sigonella in direzione Siria. A darne notizia è Skytg24 che ne ha dato notizia pochi minuti fa.

A confermare l’intensa attività di pattugliamento in prossimità dei cieli siriani da parte delle forze Usa e della Nato è l’account Twitter ItaMilRadar, che monitora il traffico aereo militare sui cieli italiani e sul Mediterraneo che ha riferito che due aerei militari Boeing P-8A Poseidon della Us Navy sono decollati oggi dalla base di Sigonella, in Sicilia.

New departure to eastern Mediterranean sea from NAS Sigonella: USNavy Boeing P-8A (168439) leaving Italian airspace towards east#Syria pic.twitter.com/UO0reb3CIv

— ItaMilRadar (@ItaMilRadar) 11 aprile 2018