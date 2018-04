Via libera con riserva dall’assemblea dei lavoratori di Portovesme, riuniti a Carbonia, all’ipotesi di una partecipazione societaria del 5% riservata ai dipendenti della nuova società ex Alcoa acquisita da Sider Alloys. Mentre la Cisl si spinge a dire che gli operai hanno dato una sostanziale approvazione alla proposta del ministro Calenda dando “mandato al sindacato di esplorare le tecnicalità”, la Cgil frena e vuole vederci chiaro specificando che il Si dei lavoratori si riferisce ad un “approfondimento della proposta”.

Il segretario generale della Fim Cisl, Marco Bentivogli, segnala che “come al solito i lavoratori sono sempre più saggi del sindacato ideologico”. La replica della Cgil con Roberto Forresu, segretario Fiom Sulcis: “chi era presente ha messo in evidenza i temi dell’unità e della rappresentanza, mentre ancora una volta qualcuno si dimostra davvero ideologizzato, con affermazioni al momento non veritiere”. Per il ministro Calenda l’indicazione arrivata dall’assemblea è “un’ottima notizia”. “Ruolo del sindacato preservato e lavoratori contenti di poter partecipare”, twitta.

Commenti

comments