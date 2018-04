“Oggi la casa degli sportivi e universitari di Sa Duchessa è stata violata”. Con queste parole il Centro sportivo universitario di Cagliari commenta l’occupazione di alcuni spazi da parte del Cua Casteddu. La notizia è di questa mattina, quando il Collettivo universitario autonomo ha presi gli spazi e ha annunciato di voler portare avanti un nuovo progetto: un Centro studi autogestito.

In serata è arrivata però la replica del Cus: “Gli spazi della Cittadella Sportiva, a disposizione di tutta la comunità sportiva universitaria, sono stati danneggiati, invasi e occupati abusivamente da un gruppo di persone che non hanno alcun titolo per farlo. Si tratta di strutture utilizzate soprattutto nei mesi precedenti la manifestazione Ateneika per organizzare le attività che consentono a decine di migliaia di studenti di vivere 10 giorni di sport, cultura e divertimento”.

“Le persone che hanno invaso e occupato abusivamente le nostre strutture – continua la nota – hanno commesso un reato, che abbiamo già denunciato e che sarà perseguito secondo le previsioni del Codice Penale”.

Chiediamo – conclude il comunicato – agli organismi posti a tutela dell’ordine pubblico e della salvaguardia della legalità di intervenire con la massima celerità e determinazione per consentire che le strutture sportive di Sa Duchessa siano rimesse a disposizione degli studenti e degli sportivi, di migliaia di studenti universitari e di centinaia di bambini, che vi praticano quotidianamente attività sportive, ricreative e di studio”.

