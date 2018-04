Va avanti l’iter per l’attuazione della Legge 37, approvata dal Consiglio regionale nel dicembre del 2016, che riguarda il Piano per il superamento del precariato nel sistema Regione.

L’assessorato al Personale ha concluso la prima fase della procedura come stabilito dalla stessa legge. Tutti coloro che hanno diritto alla stabilizzazione a domanda (un centinaio di persone) hanno sottoscritto i contratti per l’assunzione a tempo indeterminato e il conseguente inquadramento negli organici dell’Amministrazione regionale. “Manteniamo l’impegno – dichiara l’assessore agli Affari Generali e al Personale Filippo Spanu – di dare corso, il più velocemente possibile, alle procedure finalizzate a risolvere le situazioni di molti precari “storici” che hanno i requisiti per l’inserimento stabile negli organici della Regione in base alla legge 37 del 2016. Ora si procederà con le fasi successive secondo le specifiche indicazioni normative”.

Commenti

comments