“Per i partiti della coalizione di centrosinistra è arrivato il momento di rincontrarsi dopo aver, per un istante, perduto di vista gli obiettivi comuni che ci hanno portato ad allearci e ad essere scelti dai sardi per governarli”.

Lo dichiara il presidente della commissione Bilancio, Franco Sabatini (Pd), il giorno dopo il vertice di maggioranza. Per il consigliere dem ricompattare significa innanzitutto “ricucire lo strappo con il Partito dei Sardi, cosa fondamentale”, e poi “rinsaldare l’unione tra il Pd e le altre forze della coalizione, per capire le difficoltà e ripristinare il buon governo”. Sabatini dà comunque un giudizio positivo sul vertice che si è tenuto ieri “in un clima di dialogo e collaborazione”.

“Abbiamo individuato le problematiche della crisi economica della Sardegna – continua – e, posto che non tutto si riuscirà a risolvere in questi ultimi dieci mesi di fine Legislatura, abbiamo definito quei punti sui quali è opportuno concentrarsi per raggiungere gli obiettivi prefissati, in alcuni casi anche consolidando risultati in parte già centrati ossia lavorando per far giungere in modo tangibile i benefici delle riforme avviate”.

