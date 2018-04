Notiziario di Cagliari-Udinese. CAGLIARI: CIGARINI RECUPERA, HAN ANCORA IN DUBBIO Doppia seduta di allenamento anche oggi per i rossoblù di Lopez in vista della partita di sabato alla Sardegna Arena contro l’Udinese (ore 15). La mattina ha visto la squadra effettuare inizialmente un riscaldamento tecnico, seguito da esercitazioni sul possesso palla e sui calci piazzati. Nel pomeriggio, dopo l’attivazione, i rossoblù hanno svolto una serie di partitelle e una partita a tema. Pienamente recuperato Cigarini, è tornato parzialmente in gruppo Han; terapie, invece, per gli infortunati Dessena, Deiola e Farias.

UDINESE: FOFANA RECUPERATO, INDISPONIBILI BEHRAMI E ANGELLA Si sta pian piano svuotando l’infermeria dell’Udinese. Fofana ha ripreso ad allenarsi regolarmente in gruppo già da ieri e sembra pienamente recuperato dopo l’infortunio, tanto che Oddo potrebbe portarlo in trasferta a Cagliari, almeno in panchina. Nella seduta di allenamento odierno, tenuto sotto una pioggia battente, hanno svolto il lavoro con il resto del gruppo anche Larsen, Nuytinck, Samir che nei giorni scorsi avevano svolto una preparazione differenziata, ma solo a scopo precauzionale. Nella lista degli indisponibili restano dunque al momento solo Behrami e Angella. Dopo una prima parte di riscaldamento, Oddo ha diviso il gruppo con parte degli attaccanti che hanno lavorato su attacco, cross e conclusione diretta in porta, mentre il resto della squadra faceva esercitazioni di tattica a piccoli gruppi su campo ristretto.

