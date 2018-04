Un blitz della Guardia di Finanza di Nuoro ha smascherato una ditta irregolare a conduzione cinese, nella zona di Pratosardo, che operava nel settore del commercio di abbigliamento e casalinghi. Nei confronti del titolare sono state contestate sanzioni per 35.000 euro, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali non versati agli otto lavoratori irregolari.

Il blitz dei finanzieri ha permesso di scoprire che i lavoratori, tutti nuoresi, assunti con contratti part time, di fatto lavoravano a tempo pieno per 48 ore settimanali in luogo di 20. Non solo: avevano un solo giorno di riposo alla settimana e sei giorni all’anno liberi (Capodanno, Pasqua, Pasquetta, Natale e Santo Stefano, Ferragosto). Le ferie erano vietate come pure i giorni di malattia: in quest’ultima circostanza ogni lavoratore era costretto a versare 40 euro per ogni giornata di assenza, o se preferiva poteva accollarsi il recupero.

Le ricerche nei locali commerciali della ditta da parte delle Fiamme Gialle, hanno permesso di recuperare il “contratto”: una scrittura privata, fatta sottoscrivere ai dipendenti che prevedeva, tra l’altro, di non parlare con i colleghi se non per ragioni di lavoro, di riporre il cellulare in tasca, in cassa o in borsa e di poterlo utilizzare solo per urgenze di famiglia. Potevano inoltre usufruire di una pausa di 5 minuti che poteva essere utilizzata per la merenda o, in alternativa, per fumare o andare in bagno. I lavoratori erano costretti a lavorare oltre l’orario previsto, senza ferie e diritto alla malattia. Con conseguenti omissioni contributive, previdenziali ed assistenziali.

