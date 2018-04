La commissione Governo del territorio accelera il passo sulla legge urbanistica. Oggi il parlamentino presieduto da Antonio Solinas (Pd) è arrivato fino alla lettura dell’articolo 98. Il testo che porta la firma di Cristiano Erriu è costituito da 113 articoli. Gli ultimi 15 e gli allegati saranno discussi il prossimo giovedì 19 aprile, il giorno successivo al vertice di maggioranza incentrato proprio sulla legge urbanistica.

Il 27 aprile inizia invece la fase di confronto pubblico promosso dalla Giunta: il governatore Francesco Pigliaru, l’assessore all’Urbanistica e lo stesso Solinas illustreranno il contenuto del dl ai portatori di interesse. Ancora da definire il luogo della manifestazione che potrebbe tenersi alla Manifattura Tabacchi di Cagliari. Questa seconda fase dovrebbe durare una ventina di giorni e già a metà maggio la commissione potrebbe convocare le prime audizioni con gli stakeholder.

Obiettivo del presidente Solinas è quello di far approdare un testo in Aula entro l’estate. In caso contrario – dato che alla fine della legislatura mancano dieci mesi – sarebbe molto difficile riuscire ad approvare la legge. Al di là dell’urbanistica – secondo quanto affermato dallo stesso Solinas durante la registrazione del programma Regionerò su Sardegna1 Tv – nell’ultimo vertice il presidente del parlamentino ha chiesto al presidente della Regione che al prossimo vertice di maggioranza siano convocati anche i segretari di partito.

