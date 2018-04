“Berlusconi non deve fare nessun passo di lato, in particolare se a chiederlo è Luigi Di Maio”. Lo ha dichiarato a Cagliari Stefano Parisi, leader di Energie per l’Italia, in occasione dell’incontro “Verso le elezioni regionali”.

“Al di là della giacca e della cravatta di Di Maio, il Cinquestelle è una forza politica eversiva – ha chiarito – che vuole distruggere questo Paese e se fossimo in Parlamento voteremmo contro un accordo Lega-M5s”.

“I grillini sono la cosa più lontana che ci sia da noi – ha sottolineato ancora Parisi – Siamo contro chi pensa che uno vale uno, che i magistrati debbano governare l’Italia, che le opere pubbliche non debbano essere fatte e che si debba dare uno stipendio a chi non lavora”.

