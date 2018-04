Diego Buso è il nuovo questore di Sassari. Veneziano di 61 anni, è entrato in Polizia nel 1985, frequentando il corso di formazione per vice commissario per poi essere assegnato alla Scuola allievi agenti di Vicenza. Nel 1987 viene trasferito alla Questura di Venezia, dove presta servizio nella Digos, Squadra mobile e Ufficio di Gabinetto.

Quindi l’esperienza come dirigente al commissariato di Chioggia fino al 1999. Dal 2000 inizia una lunga e proficua esperienza nella Polizia postale, che lo porterà alla guida di vari Compartimenti, prima nel Veneto e poi, promosso primo dirigente, in Toscana, a Roma per il Lazio, e infine del Trentino Alto Adige.

Fra i tanti incarichi ricoperti, nel 2008 è designato quale membro del sottogruppo Operational della coalizione internazionale di Polizia operante nel contrasto alla pedofilia chiamata Virtual global task force, fino al 2011, quando diventa vicario del questore di Campobasso. Dall’1 novembre 2015 fino a ieri è stato questore di Pordenone. “Mi è stato comunicato l’incarico qui a Sassari solo dieci giorni fa, ma sono molto contento di essere qua e so – ha dichiarato Buso – di poter contare su collaboratori fidati e competenti”.

