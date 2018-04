In occasione dell’appuntamento podistico Vivicittà di domenica 15 aprile, a partire da mezzanotte di sabato 14 aprile, il viale Amerigo Vespucci e le vie contigue, saranno interessate da modifiche al traffico veicolare.

In particolare, domenica 15 aprile (dalle 7:30 alle 12), sarà vietato il transito nelle seguenti vie e piazze:

– viale Salvatore Ferrara direzione san Bartolomeo (dallo svincolo per l’Asse Mediano, altezza distributore carburanti Agip, alla rotatoria di viale san Bartolomeo/via Tramontana);

– viale Salvatore Ferrara direzione via Caboto (dalla rotatoria di viale san Bartolomeo/via Tramontana, allo svincolo di immissione dalla via Pessagno);

– via Vespucci in entrambi i sensi di marcia (dalla rotatoria con via dei Navigatori/via Utzeri/via Schiavazzi/via Vespucci, all’intersezione di accesso ai parcheggi riservati ai disabili dello Stadio San’Elia lato tribuna);

– via Vespucci, semi-carreggiata destra (dalla rotatoria con via Carta Raspi, all’intersezione di accesso ai parcheggi riservati ai disabili dello Stadio Sant’Elia lato tribuna, nella medesima direzione di marcia);

– bretella di accesso dai parcheggi stadio Sant’Elia curva Sud, al viale Ferrara;

– bretella di accesso dal viale san Bartolomeo al viale Ferrara;

– bretella di accesso da via Cossiga a viale Ferrara;

– bretella di collegamento tra i parcheggi stadio Sant’Elia lato tribuna e il viale Ferrara (in entrambi i sensi di marcia).

Da mezzanotte di sabato 14 sino alle ore 12 di domenica 15 aprile, sarà vietata la sosta (prevista la rimozione forzata su ambo i lati), nel “Parcheggio Cuore”, nel parcheggio dello Stadio Sant’Elia (lato tribuna – ingresso disabili) e nell’area sterrata compresa tra la passeggiata a mare Sant’Elia e via Vespucci, all’altezza del “Parcheggio Cuore”.

Nella stessa giornata di domenica 15 aprile, dalle 7:30 alle 12 la via Dei Navigatori sarà inoltre interessata da un restringimento della carreggiata (dalla via Schiavazzi/via Vespucci, all’ingresso della passeggiata mare Sant’Elia)

A tutela della sicurezza e salute pubblica, la cittadinanza è invitata a osservare le prescrizioni istituite con l’ordinanza n. 876 del 10 aprile 2018 a firma del dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti, la segnaletica e le indicazioni da parte del personale preposto.

Commenti

comments