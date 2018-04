“Sul campo sto avendo ottime risposte”. Parola del coach della Dinamo Banco di Sardegna, Zare Markovski, direttamente dal Geovillage di Olbia, dove la squadra sassarese prepara il match in programma domenica alle 12 al PalaCarrara di Pistoia.

“Stiamo lavorando bene e ci stiamo allenando con un ottimo livello di intensità – assicura il tecnico biancoblu – dopo le ultime prestazioni sento forte tra i ragazzi la voglia di riscatto”.

La partita contro The Flexx del coach Vincenzo Esposito, che in molti danno come allenatore del Banco nella prossima stagione, è fondamentale per la rincorsa ai play off, ultimo obiettivo di una stagione che per il momento non ha dato i frutti sperati. “Parte tutto e sempre dalla difesa – avverte l’allenatore macedone – domenica servirà la massima concentrazione e grande attenzione per limitare il loro attacco”.

Sul versante opposto, invece, “dovremo avere la giusta continuità nel muovere la palla, trovando buone mani per l’esecuzione”, ha concluso.

Commenti

comments