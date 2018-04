Nasce a Bono un’altra scuola del nuovo millennio: la scuola media di via Tirso sarà sostituita dal nuovo polo scolastico, che ospiterà elementari e medie, per un totale di circa 500 alunni.

“Mi piacerebbe aver studiato nella scuola in cui i più giovani di voi potranno farlo”, ha detto il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, parlando ai ragazzi del territorio. Pigliaru ha incontrato la folta platea di studenti del CineTeatro Rex insieme all’assessore della Pubblica istruzione, Giuseppe Dessena, al sindaco di Bono, Elio Mulas, ad altri amministratori del territorio, ai consiglieri regionali Daniele Cocco e Gaetano Ledda. La nuova scuola del territorio sarà un un punto di riferimento per sette Comuni del Goceano. Un’idea molto concreta e vicina al traguardo dell’attuazione che rientra nei primi dieci concorsi di progettazione ormai in fase di chiusura sulla base di uno stanziamento complessivo di 45milioni di euro.

La conclusione dei lavori è prevista nel 2020. Sarà un nuovo polo dell’istruzione, moderno e in linea con le effettive esigenze del territorio. L’intervento prevede, con un investimento di 4milioni e 400mila euro, la riconfigurazione del vecchio edificio con il rinnovo delle aree esterne e la riqualificazione e l’ampliamento degli spazi interni. Una scuola che viene “ripensata” secondo forme e dimensioni più adatte alle pratiche della nuova didattica. Ai giovani, ma anche ai loro insegnanti e a numerosi abitanti del primcipale centro del Goceano è stato illustrato il progetto che nell’ambito del bando “iscol@” ha vinto e costituirà il modello per la realizzazione della nuova scuola, oggetto di un sopralluogo guidato dal dirigente scolastico Vincenzo Scano. “Il progetto del polo scolastico di Bono è un passo ulteriore verso un orizzonte nuovo – ha spiegato Dessena – grazie agli interventi per migliorare le infrastrutture e innalzare la qualità della didattica andiamo verso una scuola più moderna e accogliente, base per lo sviluppo dei territori e per frenare lo spopolamento”. Oltre a Bono, sono in fase di chiusura 10 concorsi di progettazione per la realizzazione e riqualificazione di altrettante scuole con uno stanziamento di 45 mln di euro. Sono stati avviati altri 14 concorsi per un investimento di 55 mln.

