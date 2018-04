Incidente mortale ieri sera verso le 21 lungo la S.S. 196 all’altezza del km 16+400, nel tratto tra l’abitato di Villasor (Ca) ed il bivio l’incrocio con la Strada provinciale 4. Un’auto condotta da Davide Dessì, 36 enne di Arbus (Su), ha investito Mirjana Dragutinovic, 50enne, nata nell’ex-Jugoslavia ma residente a Uras (Or), uccidendola.

Per cause in corso d’accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sanluri, Dessì, mentre era alla guida della sua Alfa Romeo 147, ha investito la donna che in quel momento stava attraversando la strada, dopo aver partecipato, fino a pochi istanti prima ad una festa di matrimonio con alcuni parenti.

Il 36enne, dopo essersi fermato poco distante per alcuni istanti, è però ripartito allontanandosi dal luogo dell’incidente. Gli immediati soccorsi giunti sul posto si rivelavano inutili perché la donna è morta alle 22,45 all’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale, dov’era stata portata dal 118. I militari del Radiomobile della Compagnia di Sanluri e della Stazione di Samassi, hanno raccolto le testimonianze dei numerosi testimoni presenti, testimonianze che hanno permesso di risalire immediatamente alla macchina ed al guidatore e ad attivare così le ricerche del giovane.

Alle 23,15 Dessì si è presentato ai carabinieri di Guspini che lo hanno stato denunciato a piede libero per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga in caso di incidente. I militari hanno sequestrato l’auto e richiesto degli esami ematici per verificare la presenza di alcol e droga nel sangue del guidatore.

L’uomo, secondi quanto si apprende, avrebbe avuto paura della reazione della numerosa famiglia che stava festeggiando. Sono numerosi gli aspetti da approfondire da parte dei carabinieri.

