“La mia candidatura a segretario nazionale della Cgil? Non mi risulta. Ci sarà un congresso e si deciderà in quella sede”. Lo ha detto l’ex segretario della Fiom Maurizio Landini a Ottana (Nuoro), rispondendo ai cronisti a margine dell’incontro promosso dall’Aiea, in collaborazione della Cgil, per rivendicare il riconoscimento dell’esposizione all’amianto per gli ex lavoratori dell’area industriale di Ottana.

Commenti

comments