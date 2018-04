Nell’ambito dei lavori per la nuova strada statale 195, l’impresa incaricata dall’Anas dovrà modificare il tracciato dell’acquedotto Sud Occidentale in corrispondenza dell’attraversamento dell’arteria stradale in costruzione.

L’intervento è programmato per il pomeriggio di lunedì 16 aprile e comporterà la sospensione temporanea dell’operatività del tratto di acquedotto interessato mentre l’erogazione all’utenza di Sarroch, Villa San Pietro e Pula sarà garantita dalle scorte disponibili nei serbatoi. I tecnici di Abbanoa presidieranno il cantiere e seguiranno ogni passaggio delle operazioni e successivamente saranno mobilitate per il ripristino della funzionalità dell’acquedotto che avverrà martedì.

