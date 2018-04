Esordio con vittoria per il nuovo direttore sportivo Marcello Carli e il presidente del Cagliari Tomaso Giulini blinda Lopez. “Non ritenevo di dover cambiare l’allenatore: Lopez qualsiasi cosa succeda rimarrà con noi. Mi sarei cambiato io, invece ho deciso di fare questa ‘giocata’”.

La “mossa” è il cambio di direttore sportivo. “Conosco Carli da qualche anno – ha spiegato Giulini – e cioè da quando ci ha ‘fregato’ Vecino per le comproprietà. La brutta sconfitta ha accelerato quello che era in programma il prossimo campionato. Il rapporto con Rossi è stato buono: grande professionalità e onestà”. Al patron del Cagliari interessava anche vedere Carli subito all’opera, “anche perché su di lui c’erano altre squadre”. E le prime parole in rossoblù per Carli frenano l’entusiasmo per i tre punti di oggi: “se pensiamo di essere salvi – ha detto il diesse – si fa un danno clamoroso: dobbiamo conquistare la salvezza con un finale di altissimo livello. Avevo bisogno di emozioni forti, vedo in questa piazza qualcosa per fare bene. Sono stato quattro giorni di rapporti umani importanti. Mi sono fatto un’idea di questo gruppo: ho visto dei ragazzi proprio dispiaciuti, ma ho visto giocatori attaccati alla maglia che volevano reagire”.

Il mercato? “Noi dobbiamo andare a cercare giocatori e ragazzi forti – ha detto – ma ora è il momento di pensare a questa salvezza”.

