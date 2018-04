Alle 15 circa, sulla strada che da Capo Comino conduce a Irgoli (Nu), un ciclista svizzero di circa 70 anni, in Sardegna per trascorrere qualche giorno in bici, è morto a causa di un malore.

Sul posto è intervenuta i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Siniscola, e il personale del 118, che ha constatato il decesso.

Commenti

comments