I carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Olbia hanno arrestato un olbiese di 56 anni con l’accusa di porto di strumenti atti a offendere, minaccia aggravata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo ha inseguito e minacciato con un coltello quattro adolescenti. Sono stati gli stessi ragazzi, tutti di età compresa tra i 14 e i 17 anni, a contattare il 112 quando si sono sentiti in pericolo. I militari sono arrivati sul posto, hanno messo in sicurezza i minori e si sono avvicinati all’uomo.

Era ubriaco, ha tentato di colpirli con un fendente ma è stato immobilizzato e arrestato. A causare la sua ira non sarebbe stato un motivo particolare: in preda allo stato di ubriachezza, ha iniziato a insultare i ragazzi, che giocavano per i fatti loro. L’arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma a disposizione dell’autorità giudiziaria

