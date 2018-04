E’ finito ai domiciliari un pregiudicato 36enne di Oristano accusato di essere il responsabile di numerosi furti in abitazioni ed esercizi commerciali di Oristano e Cabras, tra il dicembre 2017 e il gennaio 2018.

“Colpi” che hanno interessato, in particolare, la località turistica di Torre Grande dove l’arrestato aveva domicilio e lavorava. Gli uomini della terza sezione della Squadra Mobile della Questura di Oristano, insieme ai militari della Stazione Carabinieri di Cabras, a seguito di indagini congiunte coordinate dal Pubblico ministero Marco De Crescenzo, gli hanno notificato il provvedimento, firmato dal Gip Silvia Palmas e nel quale gli vengono contestati i reati di ricettazione (almeno sette casi) e violazione di domicilio.

Secondo gli investigatori, il giovane utilizzava alcuni appartamenti a sua disposizione e almeno un altro, del quale aveva forzato il portone di ingresso, come dei veri e propri depositi dove accatastare la refurtiva in attesa di acquirenti. Gran parte del bottino è stato recuperato e già riconosciuto dai legittimi proprietari. Tra la merce trafugata e ritrovata: denaro contante, monili in oro, orologi di marca, materiale edile ed elettrico, televisori, affettatrici, attrezzatura da sub, pensiline e persino condizionatori d’aria.

