“Si registra ancora una volta la mancata attuazione degli impegni per assicurare la sicurezza degli amministratori locali. La visita del ministro dell’interno Minniti non ha prodotto nessun passo avanti: si attui subito un piano per intensificare l’attività delle forze dell’ordine sul territorio, con un progetto teso a stanziare nuove risorse per l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza e aumentare i controlli delle forze di polizia anche nei piccoli paesi”.

Così il deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis, commenta il nuovo episodio che la scorsa notte ha visto nel mirino il vicesindaco di Esporlatu Giovanni Canu, con una bomba esplosa nella sua abitazione nelle campagne del paese del Sassarese “La solidarietà e le parole di incoraggiamento non bastano più – ammonisce – E’ chiaro che occorre una maggiore attenzione al gravissimo problema delle intimidazioni e delle violenze nei confronti degli amministratori locali, considerato che la Sardegna detiene il triste primato della Regione con il più alto tasso di attentati in rapporto al numero di abitanti – Questi atti richiedono delle risposte urgenti – conclude Pittalis – Al vicesindaco Canu, persona stimata e operosa, difensore della legalità e della correttezza, va la nostra solidarietà e il sostegno morale e personale, con l’invito a proseguire con maggiore forza il suo impegno necessario alla crescita del territorio”.

