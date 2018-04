Sono almeno 315 mila le persone che hanno sfilato a Barcellona per chiedere la liberazione dei leader indipendentisti catalani in carcere a Madrid. Lo riferisce la Guardia Urbana in un tweet. Secondo gli organizzatori, i partecipanti al corteo sono stati 750 mila, riferisce il sito del quotidiano locale La Vanguardia.

