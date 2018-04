Maurizio Diomedi re della settima edizione del Rally Terra Sarda – Rally d’Ogliastra. Il campione della Porto Cervo Racing navigato da Mauro Turati, sale la vetta della classifica già alla prima tappa della Coppa Italia 3/a Zona. Diomedi, conferma di essere un pilota più forte, vincendo tutte le prove sulla Ford Fiesta WRC, confermando le vittorie dell’ultima edizione della sfida ogliastrina e nella Coppa Italia 3/a Zona del 2017.

Nella gara che ha attraversato 15 comuni non ha perso di vista il traguardo Marco Depau navigato da Fabio Salis su Ford Fiesta R5, il lanuseino trapiantato a Genova, ha agguantato il secondo gradino del podio. Grande prova Giuseppe Mannu navigato da Angelo Medas su Renault Clio Rs terzo.

Gara sfortunata, finita al secondo passaggio quella di Vittorio Musselli e Claudio Mele costretti al ritiro per un cedimento meccanico subito dopo il salto di Santa Maria Navarrese. Stessa sorte per Giuseppe Bevacqua e Marco Murranca. I due sono usciti di strada subito dopo aver tagliato l’ultimo traguardo quando erano terzi assoluti.

Non si sono fatti scoraggiare dalle difficoltà sulle prove speciali, gli inseguitori. Ottima performance sportiva per la coppia Piergiorgio Ladu (Renault Clio W) quarti assoluti, Angelo Balzano e Fabrizio Musu su (Renault Cliio RS) quinti. 6° posto assoluto per Gianmario Aisoni e Salvatore Mendola (Renault Clio RS), 7° Giampietro Piras -Arianna Piras (Renault Clio W); 8° Andrea Gallu-Giuseppe Pirisuinu (Peugeot 106 S16); 9° Pasquale Manca – Roberto Scilef (Peugeot 206 RC) a 12’38.4; 10° Mirko Piredda -Cristiana Spanu (Renault Clio W).

Commenti

comments