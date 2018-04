Partiamo col dirvi che i segni di Fuoco trascorreranno giornate felici, ove si potranno consolidare sogni ed aspettative, sia legate alla sfera amorosa che lavorativa. I single a caccia di avventure o di storie importanti saranno accontentati! Il lavoro garantisce soddisfazioni e lodi, nonostante qualche piccola incertezza. Passiamo ai segni di Terra. Le spinte positive dei pianeti aiutano a rinsaldare il rapporto. Le stelle annunciano la nascita di nuove storie d’amore, che saranno travolgenti! Il lavoro offre occasioni d’oro, cambiamenti decisivi di carriera nonché interessanti guadagni. Ed eccoci ai segni d’Aria. Le stelle dispensano innumerevoli doni: ottimismo, fiducia, sintonia e armonia che investiranno tutti i campi, dal rapporto di coppia alla vita da cuore solitario, dal benessere psicofisico alla carriera. All’orizzonte si intravedono novità entusiasmanti. Stress e tensione si faranno sentire soprattutto nei momenti clou: affrontateli con la giusta dose di calma e di pazienza! E per finire i segni d’Acqua: non mancherà una certa abbondanza nonché veri e propri colpi di fortuna che doneranno brio e allegria nonché possibilità di concretizzare il futuro con la persona amata. Molte sono le questioni, sia amorose che professionali, che giungeranno finalmente ad un punto di svolta. Piccoli intoppi di natura pratica avranno modo di risolversi senza creare allarmismi, grazie ad ingegno e creatività, che raggiungeranno punte altissime. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: in questa settimana potreste notare un calo di energie che vi porterà a lasciarvi corteggiare piuttosto che partire all’attacco verso le potenziali prede. Venere spiana la strada ad incontri eccezionali, pronti a lasciare il segno. Una persona fino ad ora rimasta in penombra si affaccerà nelle vostre giornate e saranno scintille! I giochi stellari aiutano le coppie innamorate a ritrovare l’intesa perduta. Marte non vi guarda con occhi benevoli ma in compenso Eros aiuta a vivere passioni travolgenti. L’oroscopo annuncia che molti nativi riusciranno finalmente a chiarire una questione rimasta in sospeso per lungo tempo. Riuscirete a superare molte tensioni e se una persona non corrisponde più i vostri sentimenti, riuscirete finalmente a dire basta. I cuori solitari, compiendo un’analisi introspettiva, supereranno una delusione e tutte le tensioni accumulate nei giorni addietro.

Lavoro: l’oroscopo annuncia che consoliderete ulteriormente i traguardi raggiunti e non vi accontenterete di quanto avete tra le mani. E’ ciò è un bene perché, sospinti da intraprendenza e forza di volontà, concretizzerete o aiuterete le vostre idee a prendere forma. In certi momenti, la stanchezza sembrerà prendere il sopravvento e avvertirete l’impellente bisogno di buttare tutto all’aria. Calma e sangue freddo, nelle situazioni difficili, vi aiuteranno a vincere tutte le sfide, anche quelle più importanti. Sarete pieni di cose da fare, ma anche ricchi di prospettive. Vi aspettano giornate elettrizzanti, ricche di ottime novità. Riuscirete a ridefinire anche una collaborazione oppure un rapporto interrotto. Se una nuova attività non porta a ciò che desiderate o a quanto preventivato durante il colloquio, non esitate a richiedere un chiarimento.

Toro

Amore: le stelle suggeriscono di prestare molta attenzione a quel che dite, che potrebbe essere frainteso dalla dolce metà. Imparate a concedervi degli spazi di libertà. Vi servirà a tirare le somme sul vostro rapporto. Per i single, come lascia trapelare l’oroscopo, si apre una fase molto interessante. I giochi planetari consentono di incrociare sguardi intriganti e di riaccendere “antiche” passioni. Le coppie ben assestate, invece, vivranno una settimana nel complesso felice, contraddistinta da momenti di forte intesa. Ci saranno piccole difficoltà che saranno superate con la forza dell’amore. Marte e Venere nel segno vi fanno assaporare le piccole gioie della vita. In tal modo, nei prossimi giorni, dedicherete più tempo agli affetti rispetto a quanto avete fatto nei mesi addietro. Chi vive una storia a distanza deve seguire l’istinto per prendere al più presto una decisione.

Lavoro: i pianeti offrono occasioni irripetibili per sistemarsi, tagliare un traguardo. Si apre un periodo molto interessante per mettere a segno colpi importanti. C’è chi otterrà finalmente un nuovo incarico di lavoro. Chi, attraverso tenacia e forza di volontà, raggiungerà un obiettivo. Vi verranno in mente idee molto particolari che piaceranno molto al capo. Se, invece, lavorate in proprio vi ritroverete ad affrontare ostacoli di natura burocratica che, chiedendo consiglio ad una persona esperta, potranno essere superati senza alcuna difficoltà. Per chi cerca un impiego, sono in arrivo risposte tutte da valutare. Molti nativi, invece, si ritroveranno ad affrontare un cambiamento: un trasferimento, tra i vertici della società, modifiche di ruolo o mansione. Non andate nel panico, riuscirete ad eccellere.

Gemelli

Amore: un’amicizia, tra battute irriverenti e punzecchiature, si è oramai trasformata in attrazione. Non tirate troppo la corda ammettetelo! Questa persona rappresenta il vostro tipo/a ideale ma la paura di rovinare il clima che si è creato tra voi vi porta continuamente a fare un passo indietro. Le stelle suggeriscono di prendere una decisione il prima possibile e di non temporeggiare. Per i single, come anticipa l’oroscopo, si apre una settimana ricca di novità. Tra uscite e aperitivi, non ci sarà da annoiarsi e si conosceranno persone molto piacevoli. Le coppie, invece, potranno affrontare insieme un ostacolo di natura famigliare che appariva insuperabile. La situazione è nettamente migliorata rispetto ai giorni scorsi. Trasporto e sensualità sono aumentati, così come il dialogo.

Lavoro: in ufficio nessuno riesce a fare a meno di voi. La vostra verve, le vostre idee sono sempre convincenti e presto anche chi fino ad ora si è dimostrato scettico se ne accorgerà. Riuscirete a sistemare una questione molto scocciante che vi ha procurato, nei giorni addietro, non poco fastidio. La stanchezza si farà sentire inevitabilmente prima del week-end. Concedetevi un po’ di sano relax e svago dedicandovi magari ad una vostra passione. Mercurio consiglia di non tralasciare i dettagli e soprattutto il parere di un esperto riguardo ad un progetto che vi sta particolarmente a cuore. Chi è in procinto di affrontare un colloquio importante, deve prestare attenzione a non lasciarsi travolgere dall’ansia e dalla paura che potrebbero giocare brutti scherzi.

Cancro

Amore: per andare d’amore e d’accordo con la persona amata, vi toccherà tenere a bada gelosia e pignoleria, che potrebbero accendere fastidiose discussioni. Riuscirete finalmente a coronare un sogno d’amore ed a farvi avanti con una persona che vi piace. Saranno in molti a mettere gli occhi su di voi questa settimana fascino e charme saranno i vostri preziosi alleati. Per molte coppie è tempo di decisioni importanti riguardanti la vita insieme. I pianeti consigliano molta prudenza per non compiere scelte affrettate e soprattutto, per non litigare quando i punti di vista risultano differenti. Chi sta vivendo o ha vissuto una crisi sentimentale, non deve continuare a rinvangare il passato. Dimenticare è difficile, ma è importante, soprattutto in questo periodo, provare a distrarsi, a svagarsi un po’, magari intensificando le occasioni di ritrovo con amici e conoscenti. Situazioni o eventi inattesi in arrivo!

Lavoro: nonostante l’opposizione di alcuni pianeti, trascorrerete una settimana molto movimentata, ricca di bellissime sorprese. Giove vi è di grande aiuto. Grazie al suo sostegno, riuscirete a concludere affari importanti e perché no, anche a concedervi qualche piccolo capriccio. Dovrete affrontare piccoli imprevisti che, per fortuna, si risolveranno senza sforzi eccessivi. Sbaraglierete, con coraggio e determinazione, ogni tipo di avversario e niente e nessuno sembrerà essere d’intralcio ai vostri propositi. In altre parole, sarete molto favoriti dagli astri che vi aiutano a pianificare i progetti da concretizzare in futuro. All’orizzonte si intravede un periodo roseo. Tante cose si sistemeranno e finalmente prenderanno il verso giusto.

Leone

Amore: Venere vi aiuterà a sciogliere dubbi e perplessità ed a rinsaldare il rapporto con la persona amata che si avvia verso una fase importante, priva di tensioni. Vi aspettano giornate connotate da leggerezza ove avrete voglia di divertirvi con la dolce metà e coinvolgerla in tutte le vostre iniziative. Le coppie ben salde, inoltre, possono pensare anche ad allargare la famiglia. I single, invece, avranno modo di lasciarsi corteggiare o prendere l’iniziativa nei luoghi più disparati. Il periodo, inoltre, è ottimo anche per ripristinare un legame interrotto bruscamente a causa di incomprensioni o interferenze esterne o per iniziarne uno nuovo. Un amico occupa un posto molto significativo nei vostri pensieri, in arrivo sensazioni dolcissime che vi porteranno a fare una scelta.

Lavoro: si riparte alla grande dopo le tensioni accumulate negli ultimi giorni. Chi si vuole cimentare in un nuovo progetto oppure in una nuova attività, può farlo senza grosse difficoltà. C’è molto da costruire e non bisogna tralasciare ciò che, invece, è ancora incompleto. Le spinte dei pianeti invitano a non scontrarsi con l’ambiente circostante ed a non badare troppo alle critiche altrui. Mercurio vi rende molto lucidi ed attivi, pronti a mietere un successo dopo l’altro. Le finanze si mantengono stabili e la sicurezza finanziaria vi aiuta a perseguire tutti i vostri obiettivi. Urano, come annuncia l’oroscopo, suggerisce di sciogliere nodi e problematiche puntando sull’estro e la creatività, che sono nettamente in aumento. Amate le posizioni di comando e possedete una marcata vocazione per i ruoli da leader: presto un vostro sogno si concretizzerà!

Vergine

Amore: con la complicità di Venere e di Marte nasceranno nuovi amori, relazioni che alimenteranno confusione e turbamento in chi non si sente ancora pronto per voltare pagina. Le stelle suggeriscono di vivere ogni attimo con intensità senza porsi troppi problemi. I rapporti di lunga data, invece, subiranno una vera e propria rivoluzione. Notizie molto gradite in arrivo riguardanti la famiglia o la casa. Le coppie che procedono zoppicando, invece, saranno chiamate a prendere al più presto una decisione. L’oroscopo svela che i single riusciranno a sfruttare le loro capacità analitiche per lanciarsi in conquiste sicure. Qualche nativo dovrà affrontare un cambiamento, un qualcosa che lo destabilizzerà. Potrebbe trattarsi del ritorno improvviso e senza preavviso di un ex.

Lavoro: chi ha un ruolo di comando e di recente ha affrontato delle difficoltà, vivrà finalmente giornate più spensierate, ove spariranno molte nubi che hanno ingrigito il vostro animo. Precisi e metodici, raggiungerete ottimi risultati e riuscirete a concludere un affare importante. L’oroscopo annuncia che compravendite e negoziati saranno baciati dalla fortuna. Marte sostiene il vostro estro e la vostra creatività e spinge a dare il meglio. Soluzioni mai sperimentate prima d’ora si riveleranno efficaci per la buona riuscita di un progetto. Saturno concretizza i vostri sogni di carriera ed è foriero di promozioni ed avanzamenti. Chi, invece, un lavoro non ce l’ha non deve abbattersi e continuare a proporsi senza in alcun modo scoraggiarsi.

Bilancia

Amore: con il partner potrebbero nascere piccole tensioni. Molti di voi ritorneranno su vecchie ruggini che saranno sedate adottando un atteggiamento meno polemico e più aperto al dialogo costruttivo. I single con tanta voglia di innamorarsi non devono fare di tutta l’erba un fascio e non basarsi su inutili pregiudizi. Provate a conoscere chi vi piace senza soffermarvi troppo sui pettegolezzi della gente. Chi sta vivendo una situazione sentimentale incerta, deve tirare al più presto le somme in merito al proprio rapporto per non soffrire oppure per non alimentare ulteriori tensioni. Venere regala emozioni molto forti, in certi casi molto difficili da gestire. Ciò significa che chi è già legato sentimentalmente potrebbe cadere facilmente in tentazione. Marte negativo vi rende poi irritabili e con poca voglia di sottostare alle “regole”: lo” scontro” con chi vi piace è assicurato!

Lavoro: la negatività di alcuni pianeti vi rende agitati e avvertirete forte il desiderio di staccare la spina dal tran tran quotidiano. Ci saranno questioni di una certa urgenza che richiederanno tutto il vostro impegno per essere risolte. Riuscirete ad uscire a testa alta da situazioni che vi hanno procurato stress e tensioni, soprattutto sul posto di lavoro e con alcuni colleghi in particolare. Una divergenza, chiarita sul nascere, cederà il posto alla comprensione reciproca. Giove dispensa guadagni extra e rimborsi, che vi permetteranno di gestire le spese impreviste con più facilità. Nonostante l’opposizione di Mercurio, riuscirete a superare brillantemente esami e colloqui portando a casa ottimi risultati. Lo spirito di responsabilità contraddistingue la vostra vita professionale. Presto riceverete lodi e gratificazioni. Preparatevi a brindare ad un successo!

Scorpione

Amore: chi ha vissuto un periodo un po’ difficile a causa di un allontanamento oppure di una crisi di coppia, potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo. Una rivelazione inaspettata, poi, accenderà di una luce nuova le vostre giornate. Marte, splendido nel vostro cielo, assicura conquiste audaci, pronte a far battere forte forte il cuore. I single a caccia di avventure proveranno con una persona conosciuta da poco una situazione di forte imbarazzo… sintomo inequivocabile di una sincera attrazione. Mercurio, come svela l’oroscopo, crea importanti situazioni di dialogo. La comunicazione, in questa settimana, potrà essere utilizzata come vincente strumento per sedurre. Teneri ed amichevoli farete perdere la testa al primo sguardo. Previsti colpi di fulmine ed innamoramenti che vi coglieranno senza alcun preavviso.

Lavoro: tutte le questioni che vi stanno particolarmente a cuore andranno incontro a felici risoluzioni. Sul posto di lavoro, riuscirete farvi notare dal capo per le vostre doti e qualità senza scavalcare i colleghi. Si apre una fase interessante, promettente per chi intende investire il proprio tempo ed il proprio denaro in nuovi settori. Giove e Marte, in ottimo aspetto, assicurano successo nei colloqui. Sarete molto convincenti. Mercurio sprona a non sopravvalutare persone e idee per perseguire i propri obiettivi. Migliora sensibilmente la situazione economica che tende a farsi più stabile. Molto favoriti i settori legati al turismo oppure all’artigianato. Chi lavora a contratto, invece, otterrà presto un degno riconoscimento. Gli astri invitano ad essere lungimiranti e ad organizzare, già a partire da ora, il lavoro per i prossimi mesi.

Sagittario

Amore: la voglia di trasgredire, di vivere emozioni folli e travolgenti potrebbe creare qualche problema di troppo nelle coppie datate. Valutate se è il caso di chiudere o salvare una relazione fiaccata dalla noia e dall’abitudine. Buona partenza grazie alla spinta positiva di alcuni pianeti, che aiutano a risolvere con successo situazioni complicate ed a sciogliere quei nodi del vostro carattere che spesso provocano malumori ed incomprensioni. Le coppie salde e stabili ed in procinto di avviare una convivenza o di organizzare il grande passo trascorreranno momenti nel complesso felici, privi di particolari tensioni. C’è un bellissimo feeling con il partner in grado di creare atmosfere piccanti e piacevoli. L’Eros è ai massimi livelli: appagamento e passione sono assicurati. I transiti planetari aiutano, infine, chi vuole rivelarsi a trovare le parole giuste per confessare i propri sentimenti.

Lavoro: si apre un periodo sfavillante per i nativi alla ricerca di un cambiamento. Chi sta cercando lavoro, vuole apportare modifiche alla propria attività o cambiare ruolo o mansione sarà premiato. I guadagni sono in aumento anche se l’oroscopo suggerisce di calibrare le entrate e le uscite per non soccombere in caso di spese impreviste. Urano garantisce bellissime sorprese e novità che arriveranno come un fulmine a ciel sereno. Conoscenze legate al passato vi aiuteranno a prendere in considerazione un investimento oramai accantonato oppure a rispolverare un progetto molto convincente. Giove fortifica ambizioni ed aspirazioni professionali. Incita a perfezionarsi, a compiere studi e ricerche o a cominciare percorsi formativi come l’apprendimento di una lingua straniera, etc. Marte rende attivi, reattivi e dinamici; Mercurio, invece, promette inventiva e genialità.

Capricorno

Amore: affascinanti e misteriosi, piacerete a pelle e vi lancerete in conquiste che inebrieranno i sensi. Marte vi rende sensuali ed accattivanti, il giusto mix per piacere ed apparire intriganti. Venere aiuta a rinsaldare rapporti con persone appartenenti al passato. Le coppie che hanno vissuto un periodo difficile devono evitare di ricadere su errori già fatti. La situazione astrale, inoltre, come svela l’oroscopo, aiuta le coppie giovani, sbocciate da poco. Intesa e sintonia creeranno i presupposti giusti per passi importanti. Chi, invece, sta pensando di chiudere una relazione a causa di bugie ed incomprensioni, deve prendere al più presto una decisione. Urano vi rende ricettivi a nuovi incontri e soprattutto, ad esperienze mai provate prima d’ora.

Lavoro: le idee forgeranno progetti già pronti all’uso, è un buon momento, non mollate! C’è tanto da fare, la strada, in certi momenti, può sembrare impervia, ma i giochi astrali assicurano successo e fortuna. Generosi di idee, prolifici di strategie e soluzioni pronte a rivelarsi ottime, riuscirete ad essere molto convincenti. La vita sociale è intensa e stimolante: stringerete amicizie nuove, molto utili sul piano professionale. L’oroscopo suggerisce massima cautela se siete in procinto di prendere decisioni legate a nuove mansioni, ruoli oppure trasferimenti. Massimo impegno e spirito di sacrificio contraddistingueranno le prossime settimane. E la ricompensa non tarderà ad arrivare. Se con un collega, di recente, sono nati dei disguidi, non perdete ulteriormente la calma. Chiarite la vostra posizione in tutta tranquillità.

Acquario

Amore: Venere, nei prossimi giorni, “resuscita” amicizie e contatti che ormai avevate gettato nel dimenticatoio. Con la persona amata, invece, potrebbero nascere delle incomprensioni. Alcuni impegni diventano gravosi proprio perché non collaborate a vicenda! Le coppie ben collaudate, invece, saranno attraversate da una calda ondata di complicità e di armonia che le porterà a vivere giornate serene, prive di scossoni. Chi è single avrà tanta voglia di conoscere e frequentare gente nuova. Nasceranno legami costruttivi e molto entusiasmanti. L’oroscopo invita i nativi a non crearsi false aspettative per evitare di restare delusi se una persona appena conosciuta poi si rivela diversa da quella che è. Siate prudenti nell’informare qualcuno riguardo alla vostra attuale situazione sentimentale. C’è chi potrebbe parlare a sproposito.

Lavoro: ottimizzerete nel miglior modo possibile il lavoro cosicché tutto funzionerà alla grande. L’oroscopo suggerisce di rivedere tutto ciò che non ha funzionato e di modificare gli obiettivi se necessario. Se in ufficio qualcuno vi appare ambiguo, meglio chiarire e non fantasticare. Chi riveste ruoli da leader, deve essere chiaro e lineare e comunicare ai dipendenti eventuali complessità senza girarci troppo intorno. E soprattutto, laddove è andato perduto, ricreare un clima di cooperazione e di fiducia. Sono previsti passi in avanti nella carriera nonché guadagni in aumento. Confidando nel favore degli astri, si riuscirà a portare a termine un impegno molto gravoso. Riappacificatevi con un collega che, più che essere “cattivo”, ha dimostrato di essere molto immaturo.

Pesci

Amore: un rapporto amichevole sta per trasformarsi in una love story a tutti gli effetti. Vivrete emozioni da brivido e ci sarà chi ufficializzerà un fidanzamento. Le coppie, invece, vivranno incantevoli momenti di tenerezza. Non mancheranno le difficoltà. Venitevi incontro senza recriminazioni. Chi è single, invece, deve tenersi alla larga da una persona ambigua che non fa che illudervi. Una relazione intermittente è pronta a diventare seria, stabile. Se di recente vi è stata una rottura, sarete pronti a conoscere persone nuove, con le quali instaurare legami sinceri. L’oroscopo sprona i nativi a non lasciarsi condizionare dai pettegolezzi in merito ad una situazione molto delicata. Venere è foriera di coincidenze molto fortunate, previsti incontri da togliere il fiato!

Lavoro: attenzione a non eccedere nella disponibilità. Qualcuno potrebbe approfittarsene. Siate furbi. Non rivelate i vostri progetti a chi non merita la vostra fiducia. Sorprendentemente, sarete appoggiati da chi, fino a questo momento, vi ha remato contro. Prendete le distanze da ciò che risulta troppo dispendioso di tempo e di energie e non produce frutti. L’oroscopo consiglia a chi è in cerca di un impiego di rimboccarsi le maniche: molte occasioni potrebbero capitare all’improvviso. Bisognerà prestare attenzione a non farsi trovare impreparati. La mente è agile, attiva, propositiva. Con lucidità e con le opportune strategie riuscirete a risolvere un problema molto complesso. Le stelle annunciano che è arrivato il momento di dedicarsi a progetti a lunga scadenza.

