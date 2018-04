Il fine settimana scorso è stato l’occasione per il mondo ultras per prendere una netta posizione sul conflitto in Siria e su una netta posizione in sostegno al legittimo governo siriano di Bashar Al Assad.

Da San Benedetto del Tronto a Torino, passando per Roma, diverse tifoserie organizzate hanno esposto bandiere o striscioni sul conflitto siriano.

Non è la prima volta che il mondo ultras prende posizione, ma questa volta diventa più importante perché il fatto è avvenuto a macchia di leopardo in diversi stadi italiani

