Fabio Concato insieme all’Orchestra Jazz della Sardegna per un appuntamento impedibile. Sarà l’occasione per ascoltare non solo i grandi “successi”, ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio che ha ormai 38 anni. Da quelle “Storie di Sempre” (1977, appunto) il pubblico ha subito compreso di avere a che fare con un autore elegante, capace di grande autoironia, sempre attento alle tematiche ambientali, sociali e civili: le sue canzoni sono entrate nella storia della musica italiana e ci hanno accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi entrati nell’immaginario collettivo.

“Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, fino ai singoli dell’ultimo album uscito nel 2012 “Tutto qua”, queste solo alcune delle canzoni del concerto (nel quale non mancheranno altre gradite sorprese…) riproposte con nuovi arrangiamenti e scelte secondo i temi più cari all’Artista.

Appuntamento quindi il 15 maggio alle 21 Nuovo Teatro Comunale di viale Goffredo Mameli, a Sassari.

