Venerdì 20 alle ore 17 si terrà a Sassari presso la Fondazione di Sardegna in via Carlo Alberto 7 un incontro-dibattito che verterà su 3 temi: Il biotestamento, le carceri in Sardegna e la cannabis. L’incontro è promosso dall’Associazione di Promozione Sociale i Love Sardegna, a cui hanno aderito i Radicales sardos e Sardinia Cannabis.

Il primo tema che verrà affrontanto, ovvero il biotestamento si pone come obbiettivo quello di spiegare ai cittadini come compilare le DAT e come farlo autenticare gratuitamente e depositare presso il proprio comune di residenza.

Il secondo tema carceri sarà una fotografia della situazioni carceri in Sardegna i relatori, il Prof. Mario Dossoni, garante dei detenuti del comune di Sassari e Federico Caputo autore del libro Sensi ristretti focalizzeranno il tema secondo la loro prospettiva parodossalmente opposta e speculare. Il terzo tema cannabis sarà affrontato da Piero Manzaneres di Sardinia Cannabis ci accompagnerà in un viaggio tra presente e futuro sulla canapa in Sardegna

Commenti

comments