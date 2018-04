I Rom che abbandoneranno il campo “Sa Piana Manna” di Olbia riceveranno un Sostegno economico. La Lega si dichiara contraria alla scelta e suggerisce, diversamente, di chiudere e smantellare i campi rom, rimandando a casa propria tutti gli stanziali abusivi.

Il partito si dichiara apertamente contrario a qualsiasi sostegno economico al di fuori di progetti validi, seri e a lungo termine che abbiano come finalità aiutare le persone che hanno realmente bisogno.

“Chi vuole sostenere i nomadi lo faccia coi propri soldi, non con quelli degli Olbiesi o dei sardi. Incondivisibile la decisione di elargire soldi in questo modo” aggiunge Dario Giagoni, vice commissario della Lega in Sardegna.

“I campi non hanno ragione di esistere e l’integrazione non può essere fatta a discapito di risorse pubbliche. Bisognerebbe che tutti si adattassero alle regole che vigono nel nostro Paese. Il sindaco di Olbia si conferma ancora una volta sempre più lontano dalla sua gente, dai suoi concittadini. Questa è l’ennesima “caduta di stile” dopo le escalations di notizie degli ultimi giorni: sia l’intestazione della scuola elementare di Olbia alla moglie dell’Emiro (non sarebbe stato un atto d’amore intestarla alle piccole vittime dell’alluvione del 2013?!) che la cancellazione della testata Olbia.it tra le testate accredidate, fanno intendere che l’ombra del padre padrone è insita nell’ufficio di gabinetto del comune di Olbia”.

