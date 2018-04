Il Trenino verde riprenderà le sue corse in occasione del ponte del Primo maggio. Lo ha annunciato oggi l’amministratore unico di Arst, Chicco Porcu, a margine del tavolo convocato in assessorato ai Trasporti sulla metropolitana leggera di Cagliari.

Il trenino sarebbe dovuto ripartire già per un’altra festività, il 25 aprile, ma ostacoli burocratici hanno imposto un rinvio. La storica locomotiva è ferma a causa di una legge del 9 agosto 2017 che punta a salvaguardare le ferrovie come patrimonio storico, ma nello stesso tempo fissa dei requisiti di sicurezza elevati che riguardano tutta la rete del trasporto pubblico, in particolare le ferrovie turistiche.

“Ma la legge – ha fatto notare Porcu – non è applicabile perché mancano i decreti attuativi, quindi andiamo avanti con le norme precedenti e il Primo maggio facciamo ripartire il treno. Oggi lo abbiamo scritto in una lettera indirizzata all’Agenzia nazionale per i servizi ferroviari e al dg dell’esercizio ferroviario del ministero dei Trasporti”, ha concluso Porcu.

