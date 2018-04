“Un tracciato più semplice, e meno costoso, che possa collegare in modo più rapido Cagliari e Quartu e poi, grazie alla gomma, Selargius, Quartucciu e Monserrato”.

E’ la proposta presentata oggi dal sindaco metropolitano di Cagliari, Massimo Zedda, al tavolo convocato in Assessorato regionale ai Trasporti sulla possibilità di modificare il percorso della metro leggera. Il nodo riguardava il tracciato che collega Cagliari e Quartu. Il progetto sinora condiviso era stato definito da Zedda in un incontro pubblico come un caso evidente di speculazione edilizia, tanto che due settimane fa il titolare dei Trasporti, Carlo Careddu, ha invitato l’amministratore unico di Arst, Chicco Porcu, a non dare ulteriore seguito alle attività di progettazione in corso. Il nuovo tracciato prevede l’utilizzo di viale Marconi.

“Quello di oggi è stato un tavolo politico e tecnico – ha spiegato Careddu al termine della riunione con Zedda, Porcu e gli amministratori dei Comuni interessati – il sindaco ha avanzato una possibile alternativa di tracciato che prevede l’utilizzo di viale Marconi, e il tavolo ha deciso di sottoporre questa proposta a una valutazione preliminare di tipo tecnico, nel frattempo la progettazione del primo tracciato resta sospesa, nel momento in cui verificheremo la fattibilità del nuovo progetto, il tavolo assumerà le decisioni del caso”. Ogni Comune ha individuato un proprio tecnico che possa lavorare con l’Arst nella verifica preliminare della proposta del sindaco di Cagliari. Il tavolo è stato riconvocato per il 7 maggio.

