Lite fra una coppia stranieri questa mattina, intorno alle 13, nel largo Carlo Felice a Cagliari. Una donna è stata trasportata in ospedale con lievi ferite.

Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 21enne originario del Gambia: secondo i militari infatti il ragazzo avrebbe, per futili motivi, iniziato a picchiarla con dei pugni al volto, afferrandola per i capelli e strattonandola con violenza.

I carabinieri, immobilizzato il giovane, hanno chiamato il 118 per soccorrere la ferita. Ora la ragazza si trova all’ospedale Marino di Cagliari. L’arrestato è invece stato trasferito al carcere di Uta.

