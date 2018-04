La giudice per le indagini preliminari di Nuoro Teresa Castagna ha disposto la perizia psichiatrica per Paolo Enrico Pinna, il giovane di Nule condannato a 20 anni in due gradi di giudizio per i delitti dello studente di 19 anni di Orune Gianluca Monni e del 29enne di Nule Stefano Masala, avvenuti tra il 7 e l’8 maggio 2015, accusato in questo procedimento di maltrattamenti nei confronti della madre.

L’udienza è stata aggiornata al 14 maggio quando verrà conferito l’incarico allo psichiatra Antonio Milia, lo stesso professionista che, incaricato dai giudici di Cagliari, aveva accertato la seminfermità mentale del giovane quando era evaso dal carcere minorile di Quartucciu il 9 agosto 2017.

La perizia, sollecitata dal difensore di Pinna, l’avv. Angelo Merlini, dovrà accertare se il ragazzo presentava problemi psichiatrici già dal 2015, quando le intercettazioni ambientali, dopo gli omicidi di Monni e Masala, hanno messo in luce i maltrattamenti nei confronti della madre.

Commenti

comments