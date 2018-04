Vari indizi da decifrare, quesiti da risolvere, luoghi nascosti in tutta Iglesias da scoprire… e 60 libri in palio come premio. “Hai voglia di metterti in gioco? Trova due amici e fai la tua squadra!”. È l’invito degli organizzatori di “Chi trova un libro trova un tesoro”, l’evento promosso dalle associazioni Trevessu e ArgoNautilus di Iglesias che si terrà il 23 aprile nell’ambito della terza edizione della Fiera del Libro 2018 “Costruire – nec sine labore”.

“Per partecipare – scrivono le associazioni – basterà contattare la nostra pagina Facebook, oppure potrai presentarti direttamente al nostro stand la mattina del 23 dalle ore 9″.

Una città tutta da esplorare, ma attenzione alle lancette dell’orologio: le 10 squadre dovranno risolvere l’enigma entro massimo due ore.

Per ulteriori informazioni e dettagli:

Commenti

comments