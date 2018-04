Tornano in tour in Italia i Destrage, gruppo rock metal italiano, formatosi a Milano nel 2005, la loro musica si sviluppa tra l’Alternative e il Thrash, ma mescola sonorità progressive e Death metal. Dopo un tour europeo insieme ai Periphery e l’annuncio di una tournée nel Nord America.

E’ la volta di risalire sui palchi italiani per un’ultima manciata di date per celebrare “A Means To No End“, ultimo album della band.

Si parte dalla Sardegna, con due show a Sassari e a Cagliari, per pproseguire oltre un mese in giro per la penisola.

Le date della band:

18/05 THE HOR – Sassari (SS)

19/05 FABRIK – Cagliari (CA)

02/06 SOLIDAR ROCK – Cassano d’Adda (MI)

30/06 CIOCIARIA OPEN AIR – Ceccano (FR)

07/07 FESTINTENDA – Mortegliano (UD)

13/07 ROCK IN PARK OPEN AIR – Cava di Roselle (GR)

14/07 ROCK PLANET – Pinarella di Cervia (RA)

18/08 SUMMER CROCK FESTIVAL – Borghetto di S.Martino di Lupari (PD)

08/09 PHENOMENON (AMTNE CLOSING PARTY) – Fontaneto d’Agogna (NO)

