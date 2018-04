La Giunta regionale ha assegnato gli obiettivi per il 2018 ai direttori generali delle aziende socio sanitarie. Uno su tutti: l’abbattimento delle liste d’attesa per visite ed esami. “Per noi è un traguardo fondamentale – ha spiegato l’assessore alla Sanità Luigi Arru che ha proposto la delibera – mentre sul piano del controllo della spesa, registriamo favorevolmente i risultati ottenuti lo scorso anno: a fronte di un target di 45 milioni, i risparmi sui costi della produzione risultano pari 42 milioni”.

Gli altri obiettivi fissati si articolano in tre aree: erogazione dei livelli essenziali di assistenza e della qualità, sostenibilità economico finanziaria, informatica e flussi informativi. Rispetto agli obiettivi del 2017, la Regione fa sapere che si è voluta attribuire una rilevanza strategica al rispetto dei termini per la presentazione di documenti di programmazione e rendicontazione e in generale di tutti gli elementi informativi di natura economico – finanziaria richiesti dall’assessorato.

La mancata trasmissione determina, infatti, un impatto negativo sugli adempimenti imposti nei confronti della Corte dei Conti, dei ministeri e degli altri organismi interessati dagli adempimenti.

Commenti

comments