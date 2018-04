Giornata clou stamani per le finali della XVII edizione delle Cad Olympics e Cad Paralympics in corso di svolgimento all’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Michele Giua’ di Cagliari e Assemini. Stamani i 99 alunni provenienti da tutte le regioni d’Italia, ai quali si sono aggiunti anche sei ragazzi sloveni e croati, hanno svoltole prove assistiti dai professori e,per i disabili della CadParalympics, dai loro tutor. I ragazzi hanno avuto due ore di tempo per terminare le prove e alla fine si sono dichiarati soddisfatti. Prove sostanzialmente non difficili sia per le Cad Olympics che per i ragazzi disabili che hanno partecipato su due livelli alle CadParalympics.

Alla fine della prova, nella sede di Assemini, i ragazzi ‘redattori’ del progetto ‘Giornalismo in classe’, nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro, in collaborazione con la testata on line Cagliaripad, hanno intervistato i concorrenti. Salvatore, proveniente da Caltanisetta, si è dichiarato “soddisfatto della prova. Era facile e non mi sono fatto prendere dall’agitazione”. Giacomo arriva dalle Marche e ha definito la prova “abbastanza facile. Credo di potermi piazzare tra il secondo ed il terzo posto. Primo no perché non sono stato il primo a finire!”. La prova infatti verrà valutata in base alla precisione ed al minor tempo impiegato. Gabriele, proveniente dall’Istituto di Bra non è riuscito “a finire il disegno,mi mancavano alcuni dettagli,comunque soddisfatto”, ma cosa più importante è che sui volti dei ragazzi, dei tutor e degli insegnanti si èletta grande felicità.

Nell’attesa i redattori del progetto ‘Giornalismo in classe’ si sono adoperati per spiegare le peculiarità della Sardegna, del cagliaritano in particolare, e intrattenere e far socializzare gli alunni delle diverse regioni intrattenendoli con un improvvisato karaoke che ha coinvolto anche docenti e accompagnatori. Nell’ambito delle attività gli stessi alunni della 4 e 5 R della sede di Assemini hanno seguito gli accompagnatori nella visita ai laboratori dei ceramisti di Assemini e nel pomeriggio accompagnato i ragazzi a visitare il Poetto e lo stagno di Molentargius. Nel frattempo la Commissione esaminatrice ha valutatogli elaborati.

Alla competizione, riconosciuta dal Miur, hanno partecipato 99 alunni, 44 per le Cad Olympics e 22 per le Cad Paralympics (ai quali si aggiungono 23 tutor). Ai primi, provenienti da Sardegna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Abruzzo e Sicilia, si aggiungono anche 6 alunni stranieri, tre croati e tre sloveni.

Riservato agli allievi delle classi I, II, III, IV e V della Scuola Secondaria di 2° grado, il concorso è organizzato dall’ Aic, Associazione per l’Insegnamento del Cad, che riunisce docenti di Istituti tecnici di diverse regioni italiane impegnati nel campo dell’insegnamento del disegno assistito dal computer. Lo scopo dell’iniziativa è quello di mettere a confronto allievi di diverse scuole, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione al fine di sviluppare atteggiamenti postivi verso il disegno tecnico assistito dal computer, con il software AutoCad, e valorizzare le eccellenze.

Domani alle 9 nella sede del’Giua’ a Cagliari, si terrà la manifestazione conclusiva con le premiazioni.

Alunni 4° e 5° R dell’IIIS ‘Giua Assemini’ Alternanza Scuola Lavoro

