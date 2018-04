Ladri maldestri hanno tentato di rubare attrezzature da un camion, ma sono stati scoperti dagli operai e per coprirsi la fuga hanno tolto il freno mano del mezzo che ha finito per schiantarsi contro il portone di un palazzo. E’ successo nel pomeriggio in centro a Sassari, tra viale Trento e via Savoia. Solo per un caso fortuito non ci sono stati feriti: la zona infatti è altamente popolata, un crocevia di negozi, supermercati e farmacie.

I malviventi hanno approfittato dell’assenza momentanea degli operai di un ditta impegnata nella posa della fibra ottica per mettere a segno il colpo: avevano nel mirino merce e attrezzatura già sistemate nel cassone del camion lasciato incustodito in viale Trento, strada ripida e in discesa.

Quando gli addetti dell’impresa sono tornati in zona, hanno sorpreso sul fatto i due ladri, che hanno reagito scagliandosi contro gli operai: uno è stato alzato di peso e scaraventato nel cassone, gli altri nel frattempo hanno dato l’allarme. Per coprirsi la fuga, i malviventi hanno quindi deciso di togliere il freno a mano del camion, che a causa della pendenza ha preso velocità e si è schiantato contro il portone di un palazzo. Uno dei due ladri è stato catturato, l’altro è riuscito a scappare. Sul posto Polizia, vigili urbani e Carabinieri.

