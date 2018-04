I vescovi sardi hanno dato il via libera alla celebrazione in “lingua sarda nel testo integrale della Santa Messa, che si celebrerà nella cattedrale di Cagliari il prossimo 28 aprile, in occasione di Sa Die de Sa Sardigna”,la giornata di festa del popolo sardo istituita con legge 44 del 1993. La Conferenza Episcopale Sarda si è riunita oggi ad Oristano sottola presidenza dell’arcivescovo metropolita di Cagliari,mons. Arrigo Miglio. La proposta è stata inoltrata alla Ces dal Comitato organizzatore della ricorrenza e del gruppo di lavoro “Prego in sardu”, con il quale la Ces da tempo ha avviato una collaborazione sul tema.

I Vescovi hanno espresso convinta adesione “allo spirito e alla portata storico-culturale della Giornata, per una sempre più corale e partecipata autocoscienza del popolo sardo circa la propria identità e i percorsi più idonei a rafforzarne la coesione sociale e il comune impegno nella costruzione del proprio futuro” e si sono detti “onorati e felici della presenza di S.E Monsignor Angelo Becciu, Sostituto alla Segreteria di Stato di Sua Santità, che contribuirà a dare lustro alla festa dei Sardi e a sottolinearne gli alti significati sociali e culturali, circa i quali la Chiesa non può essere estranea”.

La Ces è “fortemente convinta che cultura, identità e lingua sono fortemente collegati e interdipendenti fra di loro. Anche la trasmissione della fede, la preghiera e la liturgia, perciò, possono trovare nuova linfa e vigore dall’essere espressi e tramandati nella propria lingua madre. Per tale ragione la Ces ha ultimamente accelerato l’iter necessario per arrivare alla stesura e alla richiesta di approvazione “ad experimentum” da parte della Santa Sede di una decina di formulari, come previsto dalle leggi canoniche.

Questo materiale, al quale sta lavorando il gruppo di lavoro “Prego in Sardu”, non è ancora pronto. Appena lo sarà, e dopo un’attenta lettura dell’apposita Commissione della CES, dell’assemblea della Conferenza Episcopale Sarda, e da questa sarà inoltrato alla Santa Sede per la dovuta approvazione”.

Il prossimo 28 aprile, testo guida sarà quello già usato lo scorso anno da S.E. Monsignor Arrigo Miglio con l’aggiunta di alcune parti (canti, riti iniziali, letture e salmo, preghiera dei fedeli, orazioni, Santus, Agnus Dei, Padre nostro…). Non può essere ancora inclusa la Preghiera eucaristica, cuore sostanziale della Santa Messa, circa la quale, unica Autorità competente a valutarne la conformità e a darne l’autorizzazione è la Santa Sede, dopo l’iter suddetto. Né al singolo vescovo, né alla Conferenza Episcopale è riconosciuto alcun potere di delega.

