Salgono a due gli arresti per l’incidente di ieri in viale Trento a Sassari, con un furgone lasciato correre in discesa senza controllo in mezzo alla gente fino a schiantarsi contro il portone di un palazzo, fortunatamente senza provocare feriti. Dopo la cattura di uno dei due ladri che hanno tentato di sottrarre alcuni attrezzi dal mezzo pesante, oggi i carabinieri hanno arrestato una seconda persona.

Ancora, però, non sono state formulate accuse specifiche a loro carico e i militari proseguono le indagini per ricostruire i fatti e identificare tutti i soggetti coinvolti. I due giovani arrestati sono tuttora trattenuti in caserma in attesa di ulteriori provvedimenti dell’autorità giudiziaria. L’inchiesta, condotta dal sostituto procuratore del Tribunale di Sassari Enrica Angioni, punta a ricomporre l’episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, ieri sera, intorno alle 19, due individui si sono avvicinati al furgone di una ditta che sta svolgendo i lavori di posa della fibra ottica in città, tentando di rubare gli attrezzi.

Scoperti dagli operati della stessa ditta, si sono scagliati contro questi per darsi alla fuga, innescando una scazzottata. Uno degli operai è stato alzato di peso e scaraventato nel cassone, gli altri nel frattempo hanno dato l’allarme. Prima di scappare uno dei ladri ha aperto la portiera del furgone e tolto il freno a mano. Il camion con l’operaio nel cassone, ha iniziato la sua folle corsa in discesa schiantandosi sul portone di un palazzo all’angolo fra viale Trento e via Savoia, proprio di fronte a un supermercato, a quell’ora molto frequentato.

Commenti

comments