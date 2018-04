Pietro Pittalis lascia il Consiglio regionale dopo 24 anni. Il neo deputato di Forza Italia ha deciso di formalizzare le dimissioni direttamente in Aula. “Ho preferito salutare i colleghi nell’Assemblea alla quale ho dedicato quasi cinque lustri, ritenevo che fosse la cosa più giusta da fare”.

Il parlamentare nuorese è ora pronta a far valere i diritti dei sardi a Montecitorio. “Il mio pensiero va alle questioni irrisolte del lavoro, dei precari, per i quali la politica deve attivarsi in modo sinergico. A Roma andrò portando alto il vessillo della sardità – promette – perché ho sempre inteso la politica al servizio dei sardi”. Al posto di Pittalis subentra Stefano Coinu, ex sindaco di Fonni. Alessandra Zedda, invece, è stata eletta all’unanimità nuovo capogruppo in Consiglio regionale.

Il suo vice è Marco Tedde. Anche il neo senatore del Psd’Az, Christian Solinas, formalizzerà le dimissioni in Aula. Lo farà sabato 28 aprile, nel corso dei lavori della seduta dell’Assemblea convocata per le celebrazioni di “Sa Die de sa Sardigna” e per l’approvazione dell’inno della Sardegna. Il segretario sardista ha precisato che “a fare data dal 23 marzo 2018, giornata di insediamento del Senato della Repubblica, ho formalizzato in Consiglio regionale la rinuncia alla indennità di carica”.

Al suo posto arriverà Nanni Lancioni, ex consigliere comunale a Cagliari. Sempre in Aula dovrebbe presentare le sue dimissioni anche il deputato Gavino Manca (Pd) che sarà sostituito da Raimondo Cacciotto.

Commenti

comments